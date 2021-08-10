Железнодорожники Германии объявили общенациональную трехдневную забастовку

Машинисты грузовых составов немецких железных дорог Deutsche Bahn начали забастовку, ночью к ним присоединятся машинисты пассажирских составов. По плану забастовка должна продлиться до утра 13 августа.

Забастовка затронет как пассажирский, так и грузовой железнодорожный транспорт по всей Германии. Машинисты грузовых составов прекращают работу в 19 часов по местному времени 10 августа, а машинисты пассажирских поездов – в 2 часа ночи.

Немецкий профсоюз машинистов GDL объявил трехдневную забастовку в связи с отказом руководства немецких железных дорог (Deutsche Bahn) пойти на компромисс в переговорах по вопросу повышения заработной платы, – сообщает Deutsche Welle.

Причиной забастовки стали разногласия между профсоюзом и руководством железных дорог относительно требования повысить зарплаты на 3,2% и единовременно выплатить работникам в связи с COVID-19 по 600 евро. Следует отметить, что Deutsche Bahn пострадала от урона после июльского наводнения, который в совокупности оценивается в 1,3 млрд евро.

Глава GDL Клаус Весльски сказал, что за забастовку проголосовали 95% членов профсоюза. Результаты наглядно демонстрируют настроения среди персонала Deutsche Bahn. «Это больше, чем мы ожидали», – говорит глава GDL.

Пока не ясно, как Deutsche Bahn сможет справиться с последствиями забастовки. Компания объявила, что пассажирам, которые уже купили билеты, потраченные деньги будут возвращены.

Это крупнейшая забастовка железнодорожников Германии за последние годы. В последний раз работники Deutsche Bahn бастовали в 2018 году, тогда акция продлилась 4 часа.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 10.08.21

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