Facebook заявил о проведении успешной операции против дискредитации западных вакцин со стороны России

Директор службы кибербезопасности Facebook Бен Ниммо заявил на пресс-конференции во вторник, 10 августа, что Facebook удалил сеть аккаунтов из России, распространявших «мемы» о превращении людей в шимпанзе после использования вакцин AstraZeneca и Pfizer / BioNTech, тем самым стремясь подорвать доверие к ним.

Бен Ниммо сообщил, что было удалено более 300 аккаунтов, зарегистрированных в России, которые распространяли дезинформацию о вакцинах AstraZeneca и Pfizer / BioNTech, – сообщает Le Figaro .

По данным Facebook, были заблокированы аккаунты, связанные с компанией Fazze, дочерней организацией зарегистрированной в Великобритании фирмы AdNow, которая проводила операции с территории России. Всего было удалено 65 аккаунтов в Facebook и 243 аккаунта в Instagram.

В Facebook также заявили, что компания Fazze использовала платформу для работы в основном на аудитории в Индии, Латинской Америке, в меньшей степени – в США. В ходе расследования эксперты Facebook выяснили, что в рамках кампании по дезинформации, Fazze создавала статьи и петиции на таких форумах, как Reddit, Medium и Change.org. Для распространения контента компания использовала фейковые аккаунты на Facebook и в Instagram.

Согласно сообщениям западных СМИ, Fazze также связывалась с блогерами из разных стран через YouTube, Instagram и TikTok и просила их распространять контент против вакцин за плату. Кроме того, в Facebook сообщили, что в июле удалили сеть аккаунтов в Мьянме, связанных с военными этой страны.

Ранее в этом году в Вашингтоне заявляли, что ряд стран, в том числе Россия, занимаются дезинформацией против западных вакцин от COVID-19 и выражали в связи с этим свою обеспокоенность.

Вашингтон, Иван Бабурин

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