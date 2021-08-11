Под Иркутском отец с сыном крали груз из фур во время движения

Полиция Тайшета Иркутской области задержала двух местных жителей по делу о грабеже. Из фуры с электроникой пропал груз стоимостью более миллиона рублей.

Заявление о краже подал дальнобойщик, лишившийся части груза на трассе между Красноярском и Иркутском. Саму кражу он не заметил, узнал о недостаче при проверке товара.

По версии следствия, 54-летний иркутянин с 33-летним сыном переделали личные автомобили, чтобы те могли прижиматься вплотную к фуре. На скорости более 80 км/ч подозреваемые откидывали лобовое стекло на капот, за кольцо внутри салона цепляли трос и доставали из прицепов товары.

«Во дворе частного дома подозреваемых обнаружили часть пропавших товаров и два модернизированных автомобиля. Подозреваемые свою причастность не признали», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отца и сына отпустили под подписку о невыезде. Ранее они уже были судимы за аналогичное преступление.

Иркутск, Наталья Рязанова

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