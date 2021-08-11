На Кубани один человек погиб при взрыве бытового газа

Один человек погиб при пожаре после взрыва газа в жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

ЧП произошло в четырехэтажном доме на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне. По словам градоначальника, один человек погиб, еще двое госпитализированы с ожогами в первую Краевую клиническую больницу.

Всего в доме проживают 53 человека, среди них 10 детей. Для жильцов организовали временный пункт размещения в гостинице.

На месте введен локальный режим ЧС, там сейчас работают сотрудники службы спасения, представители полиции, СКР и МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, ее размер будет зависеть от ущерба», – заключил Первышов.

Краснодар, Зоя Осколкова

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