В Турции найдено тело пропавшего студента из России

Пропавшего в Стамбуле российского туриста нашли мертвым. Его обнаружили около Принцевых островов, куда россиянин планировал отправиться на экскурсию.
Тело обнаружили другие туристы, передает портал NTW. Прибывшие полицейские нашли рядом с мертвым россиянином его сумку с документами и подтвердили его личность. Официального опознания пока не было.
Тело 20-летнего Макара Рагина отправили на экспертизу для установления причины смерти.
Напомним, россиянин считается пропавшим без вести с 28 июля, когда должен был отправиться на экскурсию к Принцевым островам. Он вышел из отеля и не вернулся. Родители приехали в Стамбул на его поиски.
Анкара, Наталья Рязанова
Анкара. Другие новости 11.08.21
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