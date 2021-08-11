В Турции найдено тело пропавшего студента из России

Пропавшего в Стамбуле российского туриста нашли мертвым. Его обнаружили около Принцевых островов, куда россиянин планировал отправиться на экскурсию.

Тело обнаружили другие туристы, передает портал NTW. Прибывшие полицейские нашли рядом с мертвым россиянином его сумку с документами и подтвердили его личность. Официального опознания пока не было.

Тело 20-летнего Макара Рагина отправили на экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, россиянин считается пропавшим без вести с 28 июля, когда должен был отправиться на экскурсию к Принцевым островам. Он вышел из отеля и не вернулся. Родители приехали в Стамбул на его поиски.

Анкара, Наталья Рязанова

Анкара. Другие новости 11.08.21

Ученые РАН: площадь разлива нефти в море у Новороссийска занижена в сотни тысяч раз. / На Сахалине памятник Гагарину снесли в юбилейный год полета в космос. / В Кургане на пешеходном переходе сбили мужчину: его личность устанавливается. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»