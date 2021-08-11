В Перми младенец в коляске погиб под колесами автомобиля

В Перми автомобиль сбил коляску с младенцем, ребенок погиб. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло накануне вечером. Мать вышла на дорогу с коляской, в которой находился ребенок 2021 года рождения. Водитель ВАЗ-21140 не успел среагировать и сбил малыша. В результате младенец погиб. Его мать не пострадала.

По предварительным данным, женщина проигнорировала правила дорожного движения и переходила проезжую часть там, где это делать запрещено.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщает ГИБДД Перми.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 11.08.21

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