Смертельная свадьба в Пензе: трое гостей умерли из-за отравления алкоголем

На свадьбе в Пензе три человека насмерть отравились алкоголем. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Пензенской области.

По данным следствия, 6 августа в Пензе во время свадьбы несколько человек употребляли спиртосодержащую продукцию, купленную одним из организаторов праздника не в официальных магазинах. Впоследствии нескольким гостям стало плохо. В течение двух дней после торжества умерли двое мужчин 70 и 50 лет, а также 42-летняя женщина. Еще две женщины 45 и 47 лет госпитализированы с признаками отравления.

В связи с массовым смертельным отравлением алкоголем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время следователи устанавливают происхождение алкоголя, точки его сбыта и лиц, причастных к изготовлению и продаже фальсифицированного спиртного. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

Пенза, Наталья Петрова

Пенза. Другие новости 11.08.21

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