В Греции за две недели пожаров уничтожено почти 100 000 гектаров леса

В Греции зафиксирован печальный рекорд – за две последних недели в огне пожаров погибло более 93 600 гектаров леса.

Как сообщает AFP, согласно данным Европейской информационной системы по контролю за лесными пожарами (EFFIS), в Греции почти 100000 гектаров сгорело менее чем за две недели, что стало рекордом с 2007 года.

«Бушующие в настоящее время пожары имеют очень высокий, необычный уровень интенсивности и это безусловно связано с климатическими измениями», – рассказал AFP научный сотрудник европейской службы по изменению климата Copernicus Марк Паррингтон. Согласно данным EFFIS с 29 июля по 11 августа, в огне 586 пожаров превратилось в пепел более 93 600 гектаров леса. Премьер министр Греции Кириакос Мистотакис заявил, что всего за несколько дней «было опустошено четыре региона страны, что самым негативным образом скажется на экономике».

EFFIS предполагает, что в Греции лесные пожары будут продолжаться, как минимум, до 17 августа, когда по прогнозам метеорологов ожидаются обильные осадки. До этого времени ситуация будет только ухудшаться.

Афины, Иван Бабурин

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