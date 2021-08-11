Качество морской воды у Новороссийска соответствует норме

Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю произвели исследования морской воды в районе Новороссийска, где 7 августа произошел разлив нефти, и пришли к выводу, что вода соответствует гигиеническим нормативам, о чем сообщила пресс-служба управления ведомства.

«Новороссийским тер.отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю были отобраны пробы морской воды в зонах рекреации для исследований на показатели загрязнения по содержанию нефтепродуктов. Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)»,– сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ), принадлежащего КТК. Разлив нефти был локализован к вечеру 7 августа, ведется мониторинг акватории Черного моря. В КТК сообщали, что площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём порядка 12 кубометров. Однако позднее спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее.

Новороссийск, Иван Бабурин

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