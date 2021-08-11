На Сицилии температура воздуха подобралась к отметке в 50 градусов Цельсия

По данным метеорологической службы Италии на Сицилии в среду днем,11 августа, ​​был отмечен температурный рекорд – воздух прогрелся до 48,8 градуса по Цельсию. По данным ежедневной газеты Corriere della Sera, это самая высокая температура, зафиксированная в Европе. Однако, по прогнозам метеорологов это не предел и пик жары ожидается в пятницу и в выходные.

Сицилийская метеорологическая служба зафиксировала почти пятьдесят градусов по Цельсию в 14:00 по центральноевропейскому времени возле Сиракуз. Предыдущий температурный рекорд на Средиземноморье был зафиксирован в 1977 году в Афинах, тогда столбик термометров поднялся до 48 градусов по Цельсию.

Ожидается, что в ближайшие дни в центральной и северной Италии температура еще повысится. Самые высокие значения ожидаются в выходные дни.

На юге Италии усилились лесные пожары, в Калабрии власти на помощь призвали армию. Агентство ANSA сообщило в среду, что в огне пожара на юге Италии погиб мужчина. С начала августа число жертв увеличилось до трех.

Палермо, Италия, Иван Бабурин

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