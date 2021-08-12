Восемь человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Восемь человек погибли, двое тяжело ранены в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Вертолет перевозил туристов к Курильскому озеру.

Вертолет компании «Витязь-Аэро» отправился из села Николаевка к озеру с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Среди пассажиров был ребенок. Около 10 утра по местному времени вертолет упал в озеро на территории Кроноцкого заповедника, рассказали в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.

Восемь человек, в их числе командир экипажа, не смогли выбраться из тонущего вертолета. Тех, кто выплыл, сотрудники заповедника подобрали на лодках.

«К настоящему времени спасены восемь человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы», – сообщил зампредседателя краевого правительства Александр Заболиченко.

На место происшествия вылетели губернатор Камчатки Владимир Солодов, спасатели, водолазы, две бригады медиков и следователи. По данным МЧС, в поисково-спасательной операции задействованы более 60 человек и 10 единиц техники.

Водолазы пока не могут спуститься к Ми-8. Из оборудование позволяет опускаться на глубину до 20 метров, а вертолет затонул более чем на 100 метров.

На месте крушения вертолета организован оперштаб, а для родственников пассажиров открыли горячую линию. По предварительным данным, воздушный борт мог упасть из-за сильного тумана. Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.08.21

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