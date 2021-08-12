Ливень затопил три этажа алтайской школы, оставленной без кровли

Многочасовой ливень затопил все три этажа школы в райцентре Угловское Алтайского края. Строители сняли кровлю для замены, а положить новую не поспешили, передает ГТРК «Алтай».

В Угловском несколько часов шли сильные дожди. Все это время вода беспрепятственно лилась внутрь здания, которое осталось без кровли. Особенно сильно затопило классы и спортзал на третьем этаже, но вода повредила и первый, второй этажи.

Когда непогода утихла, учителя и родители вместе пришли в школу. Они ведрами вычерпывали воды из классов, выносили технику и документы, которые сумели спасти. По предварительной оценке, здание нуждается в капитальном ремонте.

Для школьников учебный год начнется по расписанию. Заниматься младшие и старшие классы будут в одном здании – младшей школы, которое не было повреждено водой.

По прогнозам метеорологов, в регионе вновь пройдут дожди.

Барнаул, Наталья Рязанова

Барнаул. Другие новости 12.08.21

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