Шестилетний мальчик выстрелил себе в глаз из пистолета

В Татарстане шестилетний ребенок ранил себя, стреляя из травматического оружия. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в городе Заинске. Информация об этом появилась в социальных сетях. Оружие дал ребенку его дядя, мужчина стрелял по банкам и думал, что в пистолете не осталось патронов.

Малыш выстрелил и попал себе в глаз. Мальчика госпитализировали и прооперировали. Врачи спасли жизнь ребенку, но глаз сохранить не удалось.

«Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям владельца оружия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, надзорное ведомство оценит его законность и обоснованность», – рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Казань, Зоя Осколкова

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