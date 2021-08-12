Двое красноярцев получили большие сроки за изнасилование и убийство 12-летней школьницы

Суд приговорил жителя Красноярского края и его несовершеннолетнего подельника к долгим срокам лишения свободы по делу об изнасиловании и убийстве. Жертвой стала 12-летняя школьница, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Обвинение доказало, что вечером 29 мая 2020 года Родион Соловьев с подельником напали на школьницу в лесу около деревни Нижняя Коя Красноярского края. Они придушили ее до бессознательного состояния и надругались, а после убили.

По данным краевой прокуратуры, первое нападение на девочку случилось в июне 2019 года. Полиция не нашла оснований для уголовного дела. В феврале 2020 года школьница и ее родные пожаловались на угрозы, но по обращению также не было принято мер.

«Оба фигуранта полностью признали свою вину. Соловьеву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима, его несовершеннолетнему соучастнику – 9 лет 11 месяцев в воспитательной колонии», – сообщили в СКР.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 12.08.21

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