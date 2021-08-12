Британский серебряный призер Олимпиады в Токио может лишиться медали из-за допинга

Серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 м в Токио Чиджинду Уджа был уличен в применении запрещенных препаратов «допинг патрулем», – сообщает Le Figaro.

Подразделение по обеспечению профессиональной этики в легкой атлетике (AIU) распространило заявление, в котором сообщается, что британский спринтер, серебряный призер последних Олимпийских игр в беге на 4x100 метров Чиджинду Уджа дал положительный результат на запрещенный препарат. Теперь спортсмен может быть лишен медали.

Также в применении допинга подозреваются еще трое легкоатлетов: Садик Миху (Марокко, 1500 м), Беник Абрамян (Грузия, толкание ядра) и Марк Отиено Одхиамбо (Кения, 100 м).

«IAU в настоящее время ожидает завершения разбирательства ITA против вышеуказанных спортсменов, которое определит, были ли совершены нарушения антидопинговых правил, и какие санкции должны быть применены в их отношении», – говорится в распространенном пресс-релизе ITA .

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 12.08.21

Чиновник окрестил «ноющей кучкой дерьма» жалующихся на гарь красноярцев. Власти назвали это его личным делом. / У сусликов в горах Карачаево-Черкесии выявили чуму. / Пока власти на Сахалине проводят проверку, бизнес уже готов скинуться на реставрацию стелы Гагарина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»