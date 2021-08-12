В Воронеже взорвался автобус

В центре Воронежа в маршрутном автобусе ПАЗ произошёл взрыв, – сообщает RT.

Со слов водителя взрыв произошел на остановке в момент посадки-высадки пассажиров. С автобуса сорвало обшивку, осколки его стекол разлетелись по проезжей части. В салоне автобуса находилось порядка 30 человек. Водитель ПАЗа стал выводить пассажиров на улицу, ему помогали люди с остановки.

В местном Минздраве заявили, что один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, Количество пострадавших разнится. По информации медиков, ранены 14 человек. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших. Девушка, которой оторвало ногу в результате взрыва скончалась в больнице.

Воронежский губернатор поручил проверить все автопарки города.

На месте происшествия работают оперативные службы. Криминалисты ФСБ проверяют ПАЗ на следы взрывчатых веществ. По одной из версий, в автобусе взорвался газовый баллон.

Воронеж, Иван Бабурин

Воронеж. Другие новости 12.08.21

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