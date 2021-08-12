Куба обвинила Сенат США в агрессии

Кубинские власти обвинили Госдеп США в агрессии за их план по распространению интернета на острове Свободы, – сообщает AFP.

Американские сенаторы потребовали от президента Джо Байдена как можно скорее принять поправку о предоставлении Кубе доступа в интернет, чтобы обойти цензуру в Гаване. Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, кубинец по происхождению, предложил поправку, которая включает создание фонда для внедрения технологий, необходимых для доступа в Интернет в островном государстве. Поправка Рубио, также поддержанная его коллегой республиканцем Роном ДеСантисом, направлена ​​на развертывание спутников, воздушных шаров и морских точек доступа, чтобы обеспечить кубинцам неограниченные возможности выхода в сеть Интернет.

В ответ на инициативу американцев министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в Твиттере разместил сообщение следующего содержания: «Я осуждаю агрессию Сената США, они через интернет-поправку на Кубе способствуют прибыльной нелегальной торговле».

После антиправительственных протестов 11 июля, которые разразились по всей стране благодаря ретрансляции изображений в социальных сетях, кубинские власти отключили доступ в Интернет на пять дней.

Гавана, Иван Бабурин

Гавана. Другие новости 12.08.21

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