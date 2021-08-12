Несколько человек погибли в ходе перестрелки в Великобритании

В перестрелке пять человек погибли и еще несколько получили ранения вечером в четверг, 12 августа, в г. Плимут на юге Англии, – сообщает Sky News.

Как сообщают местные СМИ, что в ходе перестрелки с полицией стрелок погиб. В своем заявлении местные правоохранители сообщают, что в конце дня поступил вызов от местных жителей в связи с «серьезным инцидентом с применением огнестрельного оружия».

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель сообщила, что сейчас район, где произошел инцидент оцеплен, и ситуация находится под контролем. Она также призвала всех сохранять спокойствие, следовать советам полиции и позволить службам экстренной помощи выполнять свою работу, при этом никаких подробностей происшествия не сообщила.

В Твиттере местный депутат Джонни Мерсер сообщил, что события не имеют признаков террористического характера.

Лонодон, Иван Бабурин

Лонодон. Другие новости 13.08.21

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