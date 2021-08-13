22 ребенка в детском саду Батайска заболели сальмонеллезом

В городе Батайске Ростовской области у 22 воспитанников детского сада диагностирован сальмонеллез. Дошкольное учреждение закрыто за санобработку. Об этом сообщает управление информполитики правительства региона.

«Администрация детского сада отметила уменьшение посещаемости с 11 августа. По результатам обзвона родителей выяснилось, что 15 детей (из четырех групп) не пришли в связи с плохим самочувствием (рвота, диарея, повышенная температура). В течение дня были вызваны родители и отстранены от детского сада еще шесть детей с аналогичными симптомами», – говорится в сообщении.

В детский сад выезжали сотрудники Роспотребнадзора. У 29 детей и десяти сотрудников взяты мазки на анализ. Также пробы взяли с посуды на пищеблоке и в группах, которые посещали заболевшие дети.

Пятеро детей госпитализированы в городскую больницу Батайска и один – в ЦГБ Ростова-на-Дону. Сальмонеллез подтвердился у 22 детей. По словам врачей, состояние здоровья заболевших удовлетворительное.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 13.08.21

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