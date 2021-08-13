Иркутская школьница на несколько часов оказалась в руках убийцы ее семьи

Житель Тайшета ворвался в частный дом и забил молотком всех взрослых, а потом несколько часов удерживал 13-летнюю девочку. Школьница успела отправить сообщение подруге, которая и вызвала полицию.

Обеспокоенная женщина позвонила в полицию из-за странного смс-сообщения на телефоне дочери. Подруга написала ей, что стала пленницей в собственном доме с малознакомым мужчиной. Полиция выехала с проверкой и задержала подозреваемого на месте.

«Сотрудники полиции освободили 13-летнюю девочку. В подполье сарая с признаками насильственной смерти были обнаружены 74-летняя бабушка девочки и 48-летний дядя. Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тайшета по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», – сообщили в Следственном комитете.

Следователи подали ходатайство об аресте подозреваемого до суда. По данным СКР, он ранее уже был судим, в том числе за убийство.

Школьницу воспитывала бабушка, потому что мать лишили родительских прав. Сейчас с девочкой работают психологи.

СКР также возбудил дело о халатности и выясняет, почему органы опеки и органы контроля за освобожденными по УДО ненадлежаще выполняли свои обязанности.

Тайшет, Наталья Рязанова

Тайшет. Другие новости 13.08.21

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