Зарубившего родителей и сестру подростка направят на лечение в психбольницу

Следственные органы Пермского края завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, жестоко убившего своих родителей и сестру в марте этого года. Экспертиза выявила у юного убийцы хроническое психическое расстройство. В связи с этим обвиняемого планируется направить вместо колонии в психбольницу, сообщает СК РФ.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном доме в поселке Октябрьском Пермского края подросток нанес множественные удары топором своей матери, от которых она скончалась. После этого юноша аналогичным способом убил отца и 12-летнюю сестру.

После убийства подросток похитил со счета матери при помощи мобильного банковского приложения 10 тысяч рублей и уехал в Екатеринбург, где его задержали.

В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, малолетнего) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта).

В ходе допроса задержанный признался в убийстве семьи и хищении денежных средств. Мотивом совершения кровавого преступления он назвал семейные конфликты.

Проведенная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства», говорится в сообщении.

Уголовное дело с постановлением о применении к несовершеннолетнему принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 13.08.21

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