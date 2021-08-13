Опека Ульяновска забрала детей у запиравшей их в квартире матери

Служба опеки забрала двух детей у 26-летней жительницы Ульяновска, которые часто оставляла их одних в квартире. Женщина стала обвиняемой по уголовному делу и дожидается суда под арестом.

Пятилетнего мальчика и его сестру двух лет передали в коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники полиции нашли их голыми в захламленной квартире, когда проверяли сообщения в соцсети. У детей не было подходящей одежды и обуви, в квартире почти не было мебели, плиты.

«С января по июль 2021 года неоднократно оставляла детей одних дома на длительный период времени без питания и надлежащего ухода. Женщина не заботилась о своих детях, грубым и жестоким обращением причиняла вред», – рассказали в Следственном комитете.

Женщину арестовали до суда, она призналась, что понимала беспомощность детей, но они стали ей «безразличны». За оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), истязание ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ) жительнице Ульяновска может грозить до семи лет лишения свободы.

Ульяновск, Наталья Рязанова

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