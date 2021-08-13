Гигантские мертвые зоны образуются в Тихом океане у побережья США

Ученые океанологи США бьют тревогу по поводу образующихся огромных «мертвых зон» у северо-западного побережья Орегона и штата Вашингтон, – пишет The Washington Post.

Рыбаки на северо-западе США также сообщают об обнаружении огромного количества мертвых крабов, выброшенных на пляжи Орегона.

Мертвые зоны – это районы, где критически снизилось содержание кислорода в морской воде, в результате чего крабы, моллюски и другие «медлительные морские животные» погибают, не имея возможности быстро покинуть ареал своего обитания, говорят ученые.

По мнению американских океанологов, мертвые зоны образуются по причине взрывного роста бактерий, которые потребляют слишком много кислорода после массовой гибели фитопланктона. Весной и летом усиливается ветер, выталкивающий холодную воду со дна океана на поверхность, что способствует цветению фитопланктона. Позже фитопланктон погибает и опускается на дно океана, вызывая рост бактерий, в результате морские обитатели, такие как крабы и моллюски, в отличие от рыб, не могут быстро покинуть зону и погибают от кислородного голодания.

Годом ранее ученые уже фиксировали подобную гигантскую мертвую зону в Мексиканском заливе площадью 20 000 квадратных километров. Тогда причиной гибели морской живности стало огромное количество удобрений, попавших в океан из водных источников после длительных проливных дождей на Среднем Западе США.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 13.08.21

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