Более тысячи детей эвакуировано сегодня в Краснодарском крае из-за подтоплений

Из четырёх лагерей отдыха на территории Краснодарского края эвакуировано более 900 детей из-за подтоплений, – сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Дети эвакуированы из оздоровительных лагерей «Огонёк», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник».

Ранее в Instagram Анапского ОМВД была размещена информарция о том, были эвакуированы более 330 детей и 50 сотрудников из санатория в поселке Витязево под Анапой.

Отмечается, что полицейские проводят мероприятия по ликвидации последствий ЧС и эвакуации людей из зон подтопления.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города организовали непрерывный контроль уровня воды в реках из-за надвигающихся ливней.

Краснодар, Иван Бабурин

Краснодар. Другие новости 13.08.21

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