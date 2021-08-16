На Таймыре ввели режим ЧС из-за массовой гибели северных оленей

Власти Красноярского край ввели режим ЧС на севере региона из-за массовой гибели диких оленей. Специалисты нашли более 1300 мертвых животных, передает ngs24.

Инспекторы охотнадзора нашли туши погибших животных в реке Хатанге на Таймыре. У некоторых были огнестрельные ранения, но ветеринары заявили, что олени утонули. Специалисты уже достали из воды 700 туш, еще 500 остаются в реке.

Эксперты пояснили, что погибли в основном молодые особи, которые не выдержали нагрузки во время миграции через реку. Молодых оленей могли поранить старшие сородичи во время давки на берегу.

По другой версии, молодняк мог испугаться транспорта или стрельбы и отстать от матери. Им не хватило сил выплыть, поскольку они пересекали реку в широком месте – 2,5 км.

Ветеринары продолжают исследование проб на заболевания, которые могли способствовать смерти животных.

Напомним, сотрудники пограничного поста нашли 56 мертвых оленей, у 17 были огнестрельные ранения, но официально от пули погибли только двое животных. Возбуждено уголовное дело, а специалисты занимаются утилизацией биологических отходов.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 16.08.21

Семь получили травмы, один человек погиб – итоги выходных от ГИБДД. / На юге Челябинской области не могут ликвидировать пожар, вспыхнувший вблизи детского лагеря. / В Санкт-Петербурге борца с коррупцией поймали на взятке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»