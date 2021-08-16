Полиция нашла тела матери и ребенка в лесу под Выборгом

Полиция нашла обожженные тела двух человек в лесу под Выборгом. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Тела двух человек обнаружены вечером 15 августа в районе железнодорожной станции 63-й километр в Ленинградской области. Останки были сильно обожжены. Следователи предположили, что жертвами преступления стали женщина с ребенком.
По предварительным данным, ребенка перед сожжением задушили. Личности погибших пока не установлены, тела отправлены на экспертизу.
Выборг, Наталья Рязанова
Выборг. Другие новости 16.08.21
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