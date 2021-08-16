Роженица выбросила из окна роддома чужого младенца

Женщина после родов выбросила из окна третьего этажа роддома Стерлитамака чужого младенца. Ребёнок погиб. В отношении 29-летней женщины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, – сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону.

«Первоначальными следственными действиями установлено, что 16 августа 2021 года около 18.00 часов подозреваемая после родов, находясь на 3-м этаже в общей палате родильного отделения ГБУЗ РБ Клиническая больница №1 города Стерлитамака, выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате. От полученных телесных повреждений младенец скончался», – говорится в сообщении.

Также СУСК РФ по Башкирии сообщает, что на место происшествия выехали руководство и следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции.

«В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. С подозреваемой проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает СУСК РФ по Башкирии.

Уфа, Иван Бабурин

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