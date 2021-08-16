Самолеты ВВС Германии и Нидерландов не смогли приземлиться в Кабуле из-за толпы на взлетной полосе

В аэропорту Кабула из-за скопления местных жителей на посадочной полосе два самолета ВВС Германии не смогли приземлиться, – сообщает Bild со ссылкой на источники в Бундесвере.

Военно-транспортные самолеты Airbus A400M прилетели из Германии, но на посадочной полосе собралась толпа из сотен афганцев, прорвавшихся на летное поле через оцепление американских военных в надежде покинуть Кабул. Самолеты не смогли совершить безопасную посадку и продолжили кружить над аэропортом. В итоге один из них был вынужден отправиться на дозаправку в Ташкент.

Самолеты ВВС Германии должны были эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана.

Позже Министерство обороны Нидерландов также сообщило, что и их военно-транспортный самолёт, вылетевший в Кабул, отложил посадку из-за «условий в аэропорту».

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 16.08.21

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