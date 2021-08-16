В США начата проверка безопасности электромобилей Tesla

Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США начало официальное расследование системы автопилотирования электромобилей Tesla из-за участившихся аварий с их участием, – сообщает RTVI со ссылкой на Guardian.

Расследование затронет около 765 000 электромобилей, выпущенных Tesla, начиная с 2014 года. Всего зафиксировано 11 аварий с участием автомобилей с автопилотом, в результате которых 17 человек пострадали, один погиб. В ДТП попали машины, у которых был включен автопилот или режим Traffic Aware Cruise Control, адаптирующий скорость автомобиля к скорости других участников движения.

Большинство дорожных аварий произошло после наступления темноты, а на местах аварий были соблюдены предупредительные меры: стояли дорожные конусы, работала аварийная световая сигнализация в автомобилях.

Первая в истории авария с включенным автопилотом Tesla произошла в 2016 году. Тогда электромобиль попал под грузовик на скорости около 112 км/ч, в результате чего вылетел с дороги. Его водитель Джошуа Браун при этом погиб.

После ДТП вышло обновление для автопилота. Он автоматически отключается, если водитель игнорирует предупреждения системы. Основатель Tesla Илон Макс отмечал, что автопилот в первую очередь вспомогательная функция, и водитель обязан следить за дорогой.

Вашингтон, Иван Бабурин

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