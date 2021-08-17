В Уфе задержали вымогателей, похищавших людей

В Уфе задержали бандитов, которые неоднократно похищали людей с целью получения выкупа. Заложникам вымогатели угрожали оружием, избивали и унижали их.

Как сообщили в региональном управлении МВД, обезврежена бандитская группа, подозреваемая в совершении дерзких и общественно опасных преступных деяний в отношении жителей города Уфы. «Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег», – говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что бандиты действовали на территории столицы Башкирии течение шести месяцев 2020 года. По данным МВД, основными организаторами преступной группы были братья 22 и 32 лет, ранее судимые за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство.

«В сентябре 2020 года бандиты напали на четверых уфимцев и похитили их. К мужчинам применили насилие, угрожали огнестрельным оружием. В результате злоумышленники забрали более 110 тысяч рублей. Еще один человек стал жертвой злоумышленников два раза. В обоих случаях преступники похищали его и, угрожая огнестрельным оружием, отняли более 150 тысяч рублей», – сообщили в полиции.

Трое участников банды стали фигурантам уголовного дело, в настоящее время они находятся под стражей. Расследование продолжается.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 17.08.21

В Якутии селем разрушило трассу «Колыма». / Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1,4 тыс. человек. / Жители Химмаша жалуются на запах серы и обвиняют в этом «взрыв на Рудном». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»