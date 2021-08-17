В Магадане у австрийского ученого украли оборудование для кругосветки

Ученый-геолог из Австрии Герфрид Свобода едва не лишился оборудования, с которым планировал совершить кругосветное путешествие. Вещи были украдены, но полиция Магаданской области вернула их всего за сутки.
В 2020 году Герфрид Свобода решил объехать мир на автомобиле-вездеходе. Он доехал до Колымы, когда пандемия заставила его вернуться в Австрию. Знакомый россиянин разрешил ему оставить машину и оборудование у него в гараже. Вернувшись в этом году, ученый не нашел на месте большую часть оборудования.
«Были похищены квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера и аксессуары на сумму более 600 тыс. рублей. Хозяин гаража рассказал, что некоторое время в помещение имел доступ приезжий из другого региона», – рассказали в МВД России.
Сотрудники полиции в течение суток нашли подозреваемого за 500 км от места преступления. Он сознался в краже и вернул похищенное, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Магадан, Наталья Рязанова
Магадан. Другие новости 17.08.21
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