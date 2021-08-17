В Магадане у австрийского ученого украли оборудование для кругосветки

Ученый-геолог из Австрии Герфрид Свобода едва не лишился оборудования, с которым планировал совершить кругосветное путешествие. Вещи были украдены, но полиция Магаданской области вернула их всего за сутки.

В 2020 году Герфрид Свобода решил объехать мир на автомобиле-вездеходе. Он доехал до Колымы, когда пандемия заставила его вернуться в Австрию. Знакомый россиянин разрешил ему оставить машину и оборудование у него в гараже. Вернувшись в этом году, ученый не нашел на месте большую часть оборудования.

«Были похищены квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера и аксессуары на сумму более 600 тыс. рублей. Хозяин гаража рассказал, что некоторое время в помещение имел доступ приезжий из другого региона», – рассказали в МВД России.

Сотрудники полиции в течение суток нашли подозреваемого за 500 км от места преступления. Он сознался в краже и вернул похищенное, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Магадан, Наталья Рязанова

Магадан. Другие новости 17.08.21

На востоке Крыма остаются затопленные территории. / В Сысерти начали судить мужчину, обвиняемого в убийстве жены-инстаблогера. / В Уфе задержали вымогателей, похищавших людей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»