Пьяный кузбассовец расколотил Land Cruiser начальника за отказ выдать зарплату

Житель Таштагола в Кемеровской области поссорился с начальником, который отказался выдавать ему зарплату. Отомстить кузбассовец решил внедорожнику шефа, на который набросился с голыми руками, рассказали в региональном управлении Росгвардии.

46-летний бизнесмен решил придержать зарплату работника, чтобы тот не напился в рабочее время. Обиженный 30-летний мужчина все равно нашел способ выпить и, опьянев, принялся руками и ногами колотить Toyota Land Cruiser своего шефа. Жители соседних домов вызвали правоохранителей.

«Росгвардейцы задержали его для выяснения обстоятельств и передали сотрудникам органов внутренних дел. Сумма ущерба устанавливается», – пояснили в ведомстве.

По данным Росгвардии, задержанный ранее был судим за кражи и разбой.

Таштагол, Наталья Рязанова

Таштагол. Другие новости 17.08.21

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