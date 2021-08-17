Ждавший врачей водитель «скорой» обезвредил насильника

В Чите водитель автомобиль скорой помощи предотвратил изнасилование и задержал преступника до приезда полиции. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Нападение на 36-летнюю женщину произошло в ночь 15 августа 2021 года в поселке Осетровка. «Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать, – говорится в сообщении ведомства. – Женщина, сопротивляясь, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь».

Крики услышал водитель скорой медицинской помощи, который привез врачей на вызов. Мужчина скрутил нападавшего и вызвал полицейских. Правоохранители задержали насильника. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ «покушение на изнасилование». Расследование продолжается.

Чита, Зоя Осколкова

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