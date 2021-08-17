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Вторник, 17 августа 2021, 16:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Спецслужбы задержали 40 тонн контрабандных сигарет

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили крупнейшую за последнее время контрабанду сигарет. Такая объемная партия не могла быть переправлена без коррупции в таможенных органах, считают спецслужбы.

Оперативники обнаружили на одном из складов неподалеку от Таганрога около 40 тонн нелегальной табачной продукции, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время сотрудники ФСБ намерены провести проверку в отношении Южного таможенного управления и таможенного поста «Таганрогский». По словам собеседника агентства, «планируются задержания высокопоставленных руководителей».

По мнению оперативников, такую контрабанду было невозможно переправить из-за границы без участия коррумпированных сотрудников.

Таганрог, Зоя Осколкова

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