Почти полсотни африканских мигрантов без вести пропали в Атлантическом океане

Сорок семь африканских мигрантов пропали без вести и, вероятно, погибли в Атлантическом океане при попытке добраться до Европы, – сообщает французское агентство AFP.

Официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) сообщил сегодня, что в понедельник, 16 августа, у побережья Мавритании была обнаружена лодка, на борту которой находились семь выживших африканских мигрантов.

Как пояснили спасшиеся, лодка покинула регион Лааюн (Западная Сахара) 3 августа и направилась на Канарские острова (Испания), но из-за поломки двигателя легла в дрейф и провела почти две недели в Атлантическом океане, прежде чем была обнаружена береговой охраной в понедельник, 16 августа. Представитель МОМ Николас Хочарт рассказал, что со слов семерых спасшихся, стало ясно, что на борту судна изначально находились 54 человека, в том числе двое детей в возрасте до трех лет и подросток. В настоящее время они также считаются пропавшими без вести.

Маршрут, по которому пытались добраться до Европы западные африканцы является одним из самых «популярных»среди нелегальных мигрантов. Он проходит по Атлантическому океану вдоль западного побережья Африки к Канарским островам и далее, – к «воротам в Европу». По этому маршруту ежегодно проходят тысячи африканских мигрантов на малоприспособленных для такого плавания лодках.

По словам представителя Международной организации по миграции (МОМ) Николаса Хохарта, на этом «атлантическом маршруте» с начала года уже погибли или пропали без вести около 300 человек.

Париж, Иван Бабурин

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