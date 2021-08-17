В Ираке три человека погибли в результате атаки турецких ВВС

В результате налета турецких ВВС на клинику на северо-западе Ирака погибли, по меньшей мере, три человека, – сообщает AFP.

Авиаудар был нанесен по клинике деревне Секаина в районе Синджар, а также по объектам в автономном районе Иракский Курдистан на границе с Турцией, где Рабочая партия Курдистана (РПК) имеет тыловые базы и тренировочные лагеря. По словам врача клиники, – «не менее трех человек погибли и еще пятеро получили ранения».

Источник AFP сообщил, что воздушный налет состоял из трех ударов «дронов» и полностью разрушил клинику.

Это второй за последние два дня налет ВВС Турции в районе Синджар, где с 2014 года проживает большая община езидов, укрывшихся здесь от преследований со стороны группировки Исламское государство (запрещено в России).

Турция за 25лет создала около десяти военных баз лет в Иракском Курдистане. Анкара намерена ликвидировать тыловые базы РПК, которая с 1984 года ведет партизанскую войну на турецкой земле, в результате чего погибло более 40 000 человек.

Багдад, Иван Бабурин

Багдад. Другие новости 17.08.21

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