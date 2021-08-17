Появилась информация о количестве погибших и пострадавших в кабульском аэропорту

Стрельба и давка в аэропорту Кабула в понедельник, 16 августа, привели к тому, что от 30 до 40 человек пострадали и погибли, – сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

«Они не должны (цепляться – ред.) за самолеты иностранцев, вчера в аэропорту были убиты и ранены от 30 до 40 человек, они должны оставаться в своих домах, у них не будет проблем», – приводит слова одного из полевых командиров Талибана (запрещено в России) Мохибуллы Хекмата местный телеканал Tolo News.

Также сегодня, 17 августа, в ВВС США подтвердили информацию о человеческих останках, обнаруженных в нише шасси вылетевшего из Кабула самолета. «Следователи Управления специальных расследований ВВС изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного самолета С-17 после его приземления на авиабазе в Катаре», говорится в распространенном релизе.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 17.08.21

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