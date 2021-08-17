Литва обвинила Белоруссию в нарушении государственной границы

Служба охраны госграницы при МВД Литвы выступила с заявлением о нарушении границы белорусскими пограничниками, сопровождающими нелегальных мигрантов.

Представители погранслужбы Литвы, ссылаясь на видеозапись, заявляют, что ими зафиксировано, как «белорусские пограничники в камуфляжной форме подталкивают группу нелегальных мигрантов в сторону Литвы, а потом и сами пересекают линию границы».

В своем сообщении литовская служба охраны границы также утверждает, что «после повторного предупреждения со стороны сотрудников погранслужбы Литвы белорусы вернулись на свою сторону». Всего в инциденте принимали участие 12 белорусских пограничников.

В свою очередь, Комитет по охране границы Беларуси ранее также опубликовал видеозапись, на которой запечатлен инцидент, – сообщает агентство Reuters. Однако, на этой видеозаписи не видно белорусских пограничников.

По информации Reuters, из комментариев к видеозаписи Комитета по охране границы Беларуси следует, – именно литовские пограничники применяют физическую силу для вытеснения беженцев на территорию Республики Беларусь, в группе нелегалов замечены дети и беременная женщина.

Вильнюс, Иван Бабурин

Вильнюс. Другие новости 17.08.21

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