Чемодан с 15 млн рублей несколько часов простоял бесхозным на улице Биробиджана

Полный денег чемодан несколько часов простоял на улице Биробиджана в Еврейской АО. Бесхозный предмет вызвал подозрение у сотрудников полиции, которые вскрыли его и нашли внутри более 15 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Местный житель так спешил в командировку, что не заметил, как оставил чемодан около машины, не положив его в багажник. Он обнаружил пропажу несколько часов спустя и позвонил жене. Женщина в окно увидела забытый чемодан и сотрудников полиции рядом с ним.

Полиции бесхозная вещь показалась подозрительной, и чемодан решили осмотреть. После проверки личности владельцев им вернули оставленные без присмотра вещи.

Биробиджан, Наталья Рязанова

Биробиджан. Другие новости 19.08.21

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