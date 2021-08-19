В аварии с грузовиком в Калмыкии погибли 5 человек, трое из них – дети

Пять человек погибли в Калмыкии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщает региональное управление МЧС РФ. Среди жертв – трое детей.
Авария произошла в 9:02 на трассе ФАД Р-216, на участке объездной дороги в Элисте. Столкнулись КамАЗ и Nissan Almera.
«В результате ДТП 5 человек погибло, из них трое детей. Все пассажиры легкового автомобиля», – говорится в сообщении ведомства.
Причина аварии устанавливается.
Иномарка получила сильные повреждения. Для извлечения тел погибших спасатели применяют специальные гидравлические инструменты.
Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Новосибирской области. По данным регионального управления МВД, грузовик Scania врезался в автомобиль Toyota Camry. После удара иномарке отбросило на большегруз Mercedes, который стоял на месте проведения дорожных работ. В результате аварии погибли 4 человека в автомобиле Toyota.
Элиста, Наталья Петрова
Элиста. Другие новости 19.08.21
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