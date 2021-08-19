В Смоленской области третий день ищут пропавшую годовалую девочку

В Смоленской области около 400 человек ищут годовалую девочку, пропавшую утром 17 августа в Темкинском районе. Малышка гуляла с сестрой возле дома и исчезла, сообщает ГТРК «Смоленск» со ссылкой на местных жителей. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения девочки.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в следственные органы вечером 17 августа. По предварительным данным, девочка в возрасте один год и десять месяцев утром того же дня ушла из дома на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области и не вернулась, сообщает региональное управление СК РФ.

Как сообщили журналистам местные жители, девочку в последний раз видели на детской площадке около дома, где она играла со своей старшей сестрой. В какой-то момент мать детей отправилась подруге, оставив дочерей во дворе. Старшая девочка побежала за матерью, а следом за ней и младшая сестренка, после чего малышку потеряли из виду.

В поисках девочки задействованы следователи, сотрудники полиции, спасатели, военнослужащие Минобороны, поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Сальвар», местные жители – почти 400 человек, передает ТАСС со ссылкой на следователей. Ребенка ищут с дронов и вертолета в радиусе трех километров. Кроме того, работают водолазы, которые обследуют озера вблизи жилых домов и реку Угру.

Смоленск, Наталья Петрова

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