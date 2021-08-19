Крупный склад с поддельным алкоголем накрыли в Сочи

Сочинские полицейские обнаружили крупный склад с поддельной алкогольной продукцией в труднодоступной горной местности на территории Лазаревского района. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ.

Правоохранители изъяли 25 тонн спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в тетрапакетах, а также в канистрах и пластиковых бочках различного объема. Кроме того, по словам официального представителя МВД Ирины Волк, найдена пустая тара, красители и ароматизаторы, которые предназначались для производства вина.

Готовую продукцию планировалось реализовывать через частные торговые точки города-курорта.

«В отношении хозяина помещения – 40-летнего местного жителя – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 171.1 УК РФ», – сообщила Вовк. Изъятый товар направлен на экспертизу, добавила она. Расследование продолжается.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 19.08.21

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