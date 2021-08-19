Из-за угрозы взрыва в Вашингтоне полиция оцепила Капитолий

Несколько кварталов в центре столицы США оцеплено из-за угрозы минирования,– сообщают РИА Новости.

Полиция Вашингтона оцепила Капитолийский холм, библиотеку Конгресса и здание Верховного суда из-за подозрительного автомобиля. Территорию обнесли желтой лентой, ее охраняют офицеры, которые просят прохожих изменить маршрут.

Полиция Капитолия распространила сообщение об «активной угрозе взрыва бомбы» рядом с библиотекой Конгресса в центре Вашингтона и призвала прохожих обходить этот район.

Полиция в США оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия в связи с угрозой минирования автомобиля.

Журналистам для работы выделена площадка за несколько сотен метров от места предполагаемого ЧП – на пересечении улицы 1 и Constitution avenue, с северо-западной стороны Капитолийского холма. Штаб-квартира Республиканской партии, которая находится в нескольких сотнях ярдов от здания Конгресса, была эвакуирована, – сообщает Washington Post, ссылаясь на анонимный источник.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 19.08.21

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