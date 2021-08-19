Арестован один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

Полиция Итальянской республики сообщила сегодня, 19 августа, что один из самых разыскиваемых в мире итальянских наркобаронов Раффаль Империале был арестован в Дубае, – пишет Le Figaro.

«Один из наиболее авторитетных и опасных членов неаполитанской мафии, находившийся в бегах шесть лет, был арестован в Дубае по запросу итальянских властей в ходе совместной операции Интерпола и Европола. Итальянское правосудие готовит запрос об экстрадиции», – сообщается в пресс-релизе итальянских правоохранителей.

Раффале Империале, член клана Амато-Пагана, подразделения неаполитанской мафиозной организации Каморра, в 1990-х уехал из Италии в Голландию, где в Амстердаме открыл кофейню с целью выхода на торговцев наркотиками.

Как сообщает La Repubblica, начав с распространения таблеток «экстази», Империале вскоре вышел на более высокий и прибыльный уровень – торговлю кокаином, импортируя тонны наркотика в Нидерланды для европейского рынка с помощью торговцев из Южной Америки, одновременно управляя своими ресторанами и инвестиционными компаниями.

Итальянская полиция подозревает также, что Раффале Империале причастен к дерзкому ограблению музея Ван Гога в Амстердаме в 2002 году. Тогда из музея были украдены две картин мастера – «Жизнь на море в Схевенингене» и «Конгрегация, покидающая реформатскую церковь в Нуэнене». В 2016 году итальянская полиция обнаружила полотна недалеко от Неаполя в доме, принадлежащем Раффале Империале.

Дубай, Иван Бабурин

Дубай. Другие новости 19.08.21

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