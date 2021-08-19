Польша готова потерять 2,5 миллиарда евро из-за своей резолюции против ЛГБТК+

Угроза потерять 2,5 миллиарда евро от ЕС не остановила депутатов Малопольского воеводства от принятия резолюции против ЛГБТК + в четверг, 19 августа. Резолюцию поддержала правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) и Римско-католическая церковь, – сообщает Politico.

В четверг оппозиционные члены региональной ассамблеи Малопольского воеводства призвали к голосованию за отзыв Резолюции после того, как Европейская комиссия сообщила местным властям, что может заблокировать средства ЕС для регионов, которые приняли такие решения. Это может означать, что Малопольское воеводство может не получить 2,5 млрд. €, предусмотренные для них в новом семилетнем бюджете ЕС.

Хотя Европейская комиссия официально не увязывает выплату средств ЕС с соблюдением основных прав ЛГБТК +, Брюссель намекает, что найдет способы оказать давление на страны, которые дискриминируют группы ЛГБТК +.

Вице-спикер парламента Малопольского воеводства Томаш Урынович, написал у себя на странице в Facebook: «Еврокомиссия не шутит». Однако, депутаты от «Право и справедливость» (PiS) не поддержали оппозицию. Ян Дуда, отец президента Польши Анджея Дуды, сказал, что «единственная цель такой резолюции – защитить семьи».

Два года назад в Малопольском воеводстве на юге Польши была принята резолюция против «деятельности, направленной на продвижение идеологии ЛГБТ-движений», что послужило толчком для принятия аналогичных резолюций местными властями в других регионах Польши.

В июле текущего года Европейская комиссия возбудила судебное дело против Польши, заявив, что Варшава не ответила должным образом на ее запрос о так называемых «зонах, свободных от ЛГБТ-идеологии». Польша должна ответить до 15 сентября.

Согласно рейтингу ILGA-Europe, Польша является самой гомофобной страной в ЕС. Согласно проекту «Атлас ненависти», города и регионы, подписавшие резолюции против ЛГБТК +, занимают треть территории Польши.

Варшава, Иван Бабурин

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