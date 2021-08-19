В Дамаске объявлена воздушная тревога

В повышенную боевую готовность приведены силы сирийской противовоздушной обороны в Дамаске в четверг, 19 августа, – сообщило AFP со ссылкой на официальное сирийское агентство Sana.

По сообщению Sana, около 23:00 по местному времени, в окрестностях Дамаска были слышны звуки взрывов. О каких-либо повреждениях или жертвах сообщений нет. По словам военного источника, удары наносят израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

Сообщения об «израильских ударах в окрестностях Дамаска и на юге провинции Хомс» поступили также от Сирийского наблюдательного центра по правам человека (OSDH).

По данным OSDH с начала войны в 2011 году в Сирии погибли почти 500 000 человек.

Дамаск, Иван Бабурин

Дамаск. Другие новости 19.08.21

Польша готова потерять 2,5 миллиарда евро из-за своей резолюции против ЛГБТК+. / Арестован один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире. / Крымчанин, убивший 7-летнего ребенка, избежал тюрьмы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»