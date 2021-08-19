Испания отказала в заходе в порт Сеуты российским боевым кораблям

Двум боевым российским кораблям запретил заход в порт Сеуты МИД Испании, – сообщает в четверг, 19 августа, газета El Pais.

Испанская газета отмечает, что данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года саммит глав государств и правительств НАТО. Также, по имеющимся в редакции данным, испанское министерство обороны не имело возражений, однако, не желая попасть в конфликтную ситуацию со своим МИДом, решило не давать разрешения на заход в Сеуту российским кораблям.

Уточняется, что речь идет о большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков» и спасательном буксирном судне «Алтай» с более чем 350 членов экипажа.

С 2010 по 2016 годы заходы кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой. Всего в указанный период в порту побывало около 60 военных кораблей всех типов.

Фактом захода российских боевых кораблей в порт Сеуты особенно была недовольна Великобритания, поскольку рядом находится ее военная база в Гибралтаре. В связи с этим заход кораблей под флагом России был приостановлен ​​в октябре 2016 года.

Министерство обороны РФ данный факт пока никак не прокомментировало.

Мадрид, Иван Бабурин

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