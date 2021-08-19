В Буркина-Фасо убиты 80 человек в результате атаки террористов

В результате атаки джихадистов на военный конвой, сопровождавший мирных жителей на севере Буркина-Фасо, погибли 80 человек, – сообщило AFP.
«Согласно отчета правоохранительных органов, 65 мирных жителей и 15 жандармов были убиты в результате террористического нападения», – говорится в заявлении министра связи и официального представителя правительства Буркина-Фасо Усени Тамбура.
С начала августа уже 94 мирных жителя, солдат и вспомогательных подразделений армии погибли в результате нападений, приписываемых группам джихадистов, на севере и северо-востоке Буркина-Фасо.
Буркина-Фасо, страна в Западной Африке, страдает от регулярных нападений джихадистов, особенно в северных и восточных регионах, где граничит с Мали и Нигером.
С 2015 года жертвами атак джихадистов стали более 1500 человек, более 1,3 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.
Уагадугу, Иван Бабурин
Уагадугу. Другие новости 20.08.21
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