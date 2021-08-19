В автомобиле мужчины, угрожавшего устроить взрыв у Капитолия, взрывного устройства не обнаружено

Полиция Вашингтона сообщила, что не обнаружили бомбы в автомобиле, владелец которого угрожал устроить взрыв в центре города, – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Капитолия.

Отмечается, что из авто были извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства, но «бомбы в автомобиле обнаружено не было», – проинформировали полицейские.

По данным сотрудников правоохранительных органов, район у здания библиотеки Конгресса США вновь безопасен.

Как ранее сообщалось в СМИ, полиция Капитолия предупреждала об угрозе взрыва библиотеки Конгресса, оцепила Капитолийский холм и рекомендовала искать пути обхода пешеходам.

Позже стало известно, что полиция Вашингтона задержала мужчину, угрожавшего взорвать библиотеку Конгресса.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 20.08.21

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