В Атлантическом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1 балла

Сейсмологи геологической служба США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 балла в южной части Атлантического океана в районе Южных Сандвичевых островов, – сообщает RT.

Очаг землетрясения зарегистрирован на глубине 10 км.

Ближайший населённый пункт находится в 2494 км на архипелаге Тристан-да-Кунья, входящем в состав территории острова Святой Елены.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,8 с угрозой цунами произошло у берегов Вануату в Тихом океане.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 20.08.21

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